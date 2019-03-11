أول ظهور للزعيم عادل إمام بعد أنباء عن مرضه (فيديو)

نشر المخرج رامي إمام، فيديو قصير للزعيم عادل إمام، بعد أنباء عن مرضه التي تم تداولها في الآونة الأخيرة، ليؤكد أن الفنان المصري ما زال بخير.

ونشر رامي الفيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" قال إنه التقط أثناء تصوير مشهد من مسلسل "فلانتينو" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وجاء توقيت نشر مقطع الفيديو، تزامنا مع تداول شائعات، حول تعرض الزعيم لوعكة صحية أجبرت فريق العمل على وقف تصوير مسلسل "فلانتينو".

المصدر: انستغرام