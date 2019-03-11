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"العدالة والتنمية" التركي يدين "افتراءات" الإعلام الرسمي المصري بحق أردوغان

أخبار العالم العربي

AFP
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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استنكر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، بشدة الأخبار الكاذبة التي روجت لها "مجلة الأهرام العربي" المصرية بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجاءت تصريحات عمر جليك خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين، بمقر "حزب العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة.

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وقال جليك "هذه المجلة المقربة من النظام المصري تنشر في الآونة الأخيرة أخبارا كاذبة وغير أخلاقية وتفتقر للاحترام، بحق الرئيس أردوغان، ونحن ندين بشدة هذه التصرفات".

وأضاف المتحدث أن المجلة المصرية أوردت عبارات من قبيل أن "الرئيس أردوغان يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو يستعد لذلك"، وأكد أن هذا التصرف "مضحك لمن يدرك مواقف أردوغان في هذا الشأن".

وتابع قائلا "إن هذا مؤسف بالنسبة للذين يروجون لمثل هذه الافتراءات".

وأكد جليك أن أردوغان لا يتأثر بمثل هذه الدعاية السوداء، ولن يتمكنوا من تشويه صورة وسمعة الرئيس التركي في العالمين العربي والإسلامي.

ولفت إلى أن وسائل الإعلام الاسرائيلية تدرك جيدا مواقف الرئيس أردوغان المدافعة عن القدس، في حين أن الإعلام المقرب من النظام القائم في مصر يحاول عبر هذه الأخبار الكاذبة، التعتيم على دفاع أردوغان عن القدس في كافة المحافل الدولية، بحسبما جاء على لسانه ونقلته وكالة الأناضول التركية.

وخصصت مجلة "الأهرام العربي" المصرية المملوكة للدولة عددا خاصا يوم 9 مارس، هاجمت فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفته بـ"راعي الإرهاب"، وانتقدت المجلة سياساته "الهوجاء التي جلبت مصائب على تركيا ودول المنطقة على حد سواء".

المصدر: وكالة الأناضول التركية

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