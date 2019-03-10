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مصر.. وفاة 3 شقيقات بعد تناولهن "سم فئران"

أخبار العالم العربي

مصر.. وفاة 3 شقيقات بعد تناولهن
سيارة إسعاف في مصر - أرشيف -
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لقيت ثلاث شقيقات بقرية سمادون التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعهن، يوم الأحد، عقب تناولهن "سم فئران" عن طريق الخطأ وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي، باستقبال مستشفى أشمون العام جثث كل من حبيبة هيثم إبراهيم (7 سنوات)، وشقيقتيها كريمي (5 سنوات)،  وآية (4 سنوات).

وأكد الوالد أن بناته تناولن مادة سامة عن طريق الخطأ، نافيا الشبهة الجنائية في الحادثة.

هذا وبين الكشف الطبي على الجثث عدم وجود إصابات ظاهرة.

المصدر: "اليوم السابع"

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