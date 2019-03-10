مظاهرة في تونس ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة!

تظاهر نحو 100 شخص أمس السبت في العاصمة التونسية دعما للتظاهرات التي تجري في الجزائر احتجاجا على ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وقالت الناشطة والمحامية الجزائرية عويشة بختي: "الشعب موحد بشكل لم يحدث سابقا في الجزائر، أعتقد أن ذلك يمكن أن يدفع المنطقة كلها إلى الأمام".

وأضافت: "هناك سابقة سجلت في تونس، والجزائر شهدت أيضا ثورات (..) هذه المرة لن نعود أبدا إلى الوراء".

ورفع المتظاهرون لافتة كتب عليها: "جزائر حرة وديمقراطية تعني جزائر آمنة".

ويعبر بعض التونسيين عن خشيتهم من وقوع الجزائر في الفوضى على غرار ما حدث مع الجارة الشرقية لتونس، ليبيا، التي كان للنزاع المسلح المستمر فيها آثار أمنية واقتصادية خطيرة على تونس.

ويعتبر التعاون بين السلطات في تونس والجزائر أساسيا للتصدي لمجموعات مسلحة متطرفة تنشط في المناطق الحدودية الوعرة بين البلدين.

المصدر: أ ف ب