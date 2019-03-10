الرئيس الفلسطيني يكلف رسميا محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس الفلسطيني، محود عباس، اليوم الأحد، محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة.

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وأكد عضو القيادة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، أن الرئيس الفلسطيني كلف اشتية بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.

وقدمت حكومة "التوافق الوطني" برئاسة رامي الحمد الله، في نهاية يناير الماضي، استقالتها وشرعت حركة "فتح" بعد ذلك في مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، بهدف تأليف حكومة تجمع بين الفصائل والمستقلين.

وبحسب القانون الفلسطيني فإنه يتم إمهال الشخص المكلف بتشكيل الحكومة 3 أسابيع، وفي حال تعثر ذلك يُمنح أسبوعين إضافيين لإنهاء تشكيل الحكومة بالتشاور مع الفصائل والقوى الوطنية.

وتشهد الساحة السياسية الفلسطينية انقسامات منذ عام 2007، بعد أن سيطرت "حماس" على قطاع غزة بعد عام من فوزها في الانتخابات التشريعية.

المصدر: RT + وكالات