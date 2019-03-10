 
مباشر
عاجل
طائرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تحط بمطار بوفاريك العسكري

الرئيس الفلسطيني يكلف رسميا محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة

أخبار العالم العربي

الرئيس الفلسطيني يكلف رسميا محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة
مكتب الرئاسة الفلسطينية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء تكليفه محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lkc7

كلف الرئيس الفلسطيني، محود عباس، اليوم الأحد، محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة.

إقرأ المزيد
محمد شتيه
حركة "فتح" ترشح اشتية لرئاسة الحكومة الفلسطينية

وأكد عضو القيادة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، أن الرئيس الفلسطيني  كلف اشتية بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.

وقدمت حكومة "التوافق الوطني" برئاسة رامي الحمد الله، في نهاية يناير الماضي، استقالتها وشرعت حركة "فتح" بعد ذلك في مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، بهدف تأليف حكومة تجمع بين الفصائل والمستقلين.

وبحسب القانون الفلسطيني فإنه يتم إمهال الشخص المكلف بتشكيل الحكومة 3 أسابيع، وفي حال تعثر ذلك يُمنح أسبوعين إضافيين لإنهاء تشكيل الحكومة بالتشاور مع الفصائل والقوى الوطنية.

وتشهد الساحة السياسية الفلسطينية انقسامات منذ عام 2007، بعد أن سيطرت "حماس" على قطاع غزة بعد عام من فوزها في الانتخابات التشريعية.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد مسار رحلة طائرة الرئاسة الجزائرية التي تقل عبد العزيز بوتفليقة عائدا من رحلته الاستشفائية