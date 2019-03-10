بوتفليقة يعود اليوم إلى الجزائر بعد رحلة علاج في جنيف

أعلنت وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعود ظهر اليوم إلى أرض الوطن، بعد رحلة علاج في جنيف أجرى خلالها فحوص روتينية هناك.

كذلك قالت مصادر مطلعة جزائرية إنه من المنتظر أن يعود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الجزائر اليوم الأحد، بعد رحلة علاج في جنيف دامت أسبوعين.

ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق من اليوم، أن طائرة حكومية جزائرية هبطت اليوم الأحد في مطار "كوينترين" بجنيف، حيث من المنتظر أن تقل بوتفليقة عائدا إلى بلاده.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاما، نادرا ما يظهر في السنوات الأخيرة على العلن، وذلك منذ أن أُصيب بجلطة دماغية في عام 2013.

وقد دفع إعلانه الترشح مؤخرا لولاية خامسة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، دفع عشرات الآلاف من الجزائريين للخروج إلى الشوارع والتظاهر احتجاجا على ذلك.

وامتنعت السلطات الجزائرية عن التعليق على صحة بوتفليقة، ورفضت إدارة مستشفى جامعة جنيف، حيث يتلقى العلاج، التعليق أيضا.

المصدر: وكالات