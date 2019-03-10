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وفاة فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية قرب أريحا

أخبار العالم العربي

وفاة فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية قرب أريحا
Reuters Mussa Qawasma
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، مقتل مواطن يبلغ من العمر (22 عاما) برصاص شرطي إسرائيلي قرب مدينة أريحا.

وأطلق شرطي إسرائيلي النار على الشاب الفلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في الأغوار بعد اختراقه أحد الحواجز.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن سيارة مسرعة اتجهت نحو شرطي دون أي توقف مما اضطر الشرطي لإطلاق النار على السيارة وإيقافها حيث أصيب السائق بجروح خطيرة وأُعلن عن وفاته في موقع الحادث.

وادعى بيان الشرطة أنه تم العثور في السيارة على مستندات مسروقة وأدوات اقتحام، وأن شخصين آخرين هربا من السيارة إلى المنطقة المفتوحة.

المصدر: RT

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