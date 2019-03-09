روحاني: ننتظر ردا حاسما من قبل السلطات الباكستانية ضد المسلحين

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن طهران "سترد بشكل حاسم على الإرهابيين إذا لم تتخذ إسلام آباد إجراءات رادعة".

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، أن روحاني طالب باكستان بالقيام بعمليات رادعة ضد الجماعات المسلحة في أراضيها، داعيا إلى عدم السماح لـ"حفنة من الإرهابيين تستغلهم دول أخرى للمساس بالعلاقات بين البلدين"، في إشارة ضمنية إلى السعودية.

وجاء هذا الاتصال في أعقاب الهجوم الذي استهدف مجموعة من مقاتلي حرس الحدود بواسطة سيارة مفخخة يقودها انتحاري من تنظيم "جيش العدل" الذي ينشط من الأراضي الباكستانية، وهذه المجموعة كانت تقلها حافلة قرب مدينة زاهدان جنوب غرب إيران، وأسفرت الحادثة عن مقتل 27 شخصا وإصابة 13 آخرين.

ولفت الرئيس روحاني إلى أن "إيران تعلم جيدا أين تتواجد الزمر الإرهابية التي تستخدم الأراضي الباكستانية لشن هجمات ضد الشعب الإيراني". وقال"نحن ننتظر من باكستان القيام بعمليات حاسمة ضد هؤلاء".

هذا، وشدد الرئيس الإيراني على أن "قوات بلاده تمتلك الجاهزية للرد ردا قاصما على المسلحين بالتنسيق مع إسلام آباد".

المصدر: وكالة "مهر" الإيراينة