"أنا متضايق ومش فايقلك".. طفل يدخن ويهدد شابا بسلاح أبيض (فيديو)

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لطفل في عمر الزهور وهو بصحبة والده سائق حافلة صغيرة في الموقف، وبيده سجائر ويتشابك مع سائق آخر بسلاح أبيض.

وظهر بالفيديو طفل صغير بالكاد يتحدث ويمسك بيده سيجارة، ويتحدث بطريقة سوقية مع شاب يحاول مداعبته، ثم يخرج سلاحا أبيض، ويهدد الشاب بضربه به.

وخلال ذلك الجدال، يظهر صوت والده وهو يحفزه على القيام بذلك، ويطلب من الشاب أن يتركه كي يدخن، بقوله: "قوله سيبنا نشرب السيجارة عشان دماغنا مش فايقة".

وصب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي جام غضبهم على والد الطفل، مطالبين المسؤولين بإنقاذ حياة الطفل من والده والمجتمع المحيط به، ومحاكمة الأب بتهمة التقصير والإهمال في حقه.

المصدر: موقع "Cairo 24" + يوتيوب