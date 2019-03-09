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السلطات المصرية تضبط طائرة تجسس بحوزة إيطالي بمطار القاهرة

أخبار العالم العربي

السلطات المصرية تضبط طائرة تجسس بحوزة إيطالي بمطار القاهرة
Reuters
مطار القاهرة
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أفادت مصادر لـRT يوم السبت بأن السلطات المصرية ضبطت طائرة محظورة في مطار القاهرة بصحبة مواطن إيطالي قادم من ميلانو.

وقالت مصادر بميناء القاهرة الجوي إنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة طيران "إير إيطالي" رقم 803 والقادمة من ميلانو اشتبه رجال الجمارك بحقيبة لدى راكب إيطالي.

وأضافت أنه وبتفتيش الحقيبة تبين وجود طائرة درون (مسيرة) مزودة بكاميرات فيديو محظور حيازتها طبقا لأحكام قانون الاتصالات، مشيرة إلى أنه تم احتجاز الطائرة.

وبينت المصادر ذاتها أنه تم السماح للراكب بدخول البلاد على أن يسترد الطائرة لدى مغادرته مصر.

المصدر: RT

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