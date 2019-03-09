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رئيس الوزراء اللبناني يزور السعودية

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء اللبناني يزور السعودية
Reuters / Mohamed Azakir
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
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يصل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى الرياض، يوم الاثنين، في زيارة رسمية إلى السعودية تعد الأولى له منذ تشكيل حكومته الحالية.

وقالت مصادر في العاصمة الرياض لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يوم السبت، إن زيارة الحريري ستستغرق يومين يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت المصادر أن الحريري سيبحث خلال الزيارة "العديد من المواضيع المهمة، من بينها الوضع الداخلي اللبناني، وسيركز خلال المباحثات على الجانب الاقتصادي بسبب ما يعانيه لبنان من مشاكل اقتصادية".

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أعلن مؤخرا أن السعودية ستساعد لبنان اقتصاديا بمجرد تشكيل حكومة جديدة.

المصدر: د ب أ

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