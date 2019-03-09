برقية تعزية من ملك المغرب لملك السعودية

بعث الملك المغربي، محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، بوفاة الأميرة جهير بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود.

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وقال الملك المغربي أمس الجمعة في رسالته: "علمت ببالغ التأثر بنعي المشمولة بعفو الله ورضاه، صاحبة السمو الملكي الأميرة جهير بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود"، بحسب "وكالة الأنباء المغربية".

وأضاف: "وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أفراد أسرتكم الملكية، عن أحر التعازي وصادق المواساة، داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء".

وتأتي برقية التعزية هذه بعد التوتر الذي شاب مؤخرا العلاقات بين الرباط والرياض. ففي وقت سابق، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن المغرب انسحب من التحالف الذي تقوده السعودية، في الحرب اليمنية.

كما أكدت الوكالة على أن العلاقة متوترة بين البلدين منذ أن صوتت السعودية لغير صالح المغرب في ملف استضافة كأس العالم 2026.

وبعد هذه الأنباء أوضح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن العلاقات مع السعودية والإمارات قوية‬ وأن الحديث عن وجود توتر في العلاقات غير صحيح، مشيرا إلى أن "العلاقات قوية وقائمة على الاحترام المتبادل".

المصدر: وكالات