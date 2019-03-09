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وسائل إعلام تركية تنشر فيديوهات لجنود أتراك ومدرعاتهم في قرى إدلب السورية (صور+فيديو)

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام تركية تنشر فيديوهات لجنود أتراك ومدرعاتهم في قرى إدلب السورية (صور+فيديو)
Reuters Khalil Ashawi
آلية عسكرية تركية داخل سوريا - أرشيف
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نشرت وسائل إعلام تركية مقاطع مصورة تظهر فيها دوريات الجيش التركي التي تم تسييرها اعتبارا من أمس الجمعة، في قرى محافظة إدلب السورية.

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ونشرت قناة "TRT HABER" التركية مقطع فيديو يظهر مجموعة جنود أتراك وسط تجمع من المواطنين السوريين، قالت إنه في محيط إدلب.

TRT HABER

وتحتفظ القوات التركية في إطار اتفاقيات أستانا، بـ 12 نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار في منطقة الحد من التوتر في إدلب.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد أعلن أمس الجمعة، أن تركيا وروسيا بدأتا عملية مشتركة لتسيير دوريات في منطقة محافظة إدلب السورية في إطار اتفاق سوتشي بين الطرفين.

TRT HABER

المصدر: TRT HABER

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