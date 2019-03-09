وسائل إعلام تركية تنشر فيديوهات لجنود أتراك ومدرعاتهم في قرى إدلب السورية (صور+فيديو)

نشرت وسائل إعلام تركية مقاطع مصورة تظهر فيها دوريات الجيش التركي التي تم تسييرها اعتبارا من أمس الجمعة، في قرى محافظة إدلب السورية.

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ونشرت قناة "TRT HABER" التركية مقطع فيديو يظهر مجموعة جنود أتراك وسط تجمع من المواطنين السوريين، قالت إنه في محيط إدلب.

TRT HABER

وتحتفظ القوات التركية في إطار اتفاقيات أستانا، بـ 12 نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار في منطقة الحد من التوتر في إدلب.

İdlib Çatışmasızlık Bölgesinde yer alan Tel Tokan’da devriye görevine başlayan Mehmetçik sevgi gösterileri ile karşılandı.https://t.co/DDrC1QCx05pic.twitter.com/oTeBxGc8ys — TRT HABER (@trthaber) ٨ مارس ٢٠١٩

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد أعلن أمس الجمعة، أن تركيا وروسيا بدأتا عملية مشتركة لتسيير دوريات في منطقة محافظة إدلب السورية في إطار اتفاق سوتشي بين الطرفين.

TRT HABER

المصدر: TRT HABER