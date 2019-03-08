مقتل شاب فلسطيني وإصابة العشرات برصاص إسرائيلي شرق غزة

لقي شاب فلسطيني مصرعه وأصيب 42 آخرون بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع القوات الإسرائيلية مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن المواطن خالد مصطفى عرفات 23 عاما، قتل شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، بعد إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الشبان شرقي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة إصابة 42 مواطنا بالرصاص، بينهم 4 مسعفين، وسيدتان و15 طفلا وصحفيان، في جمعة "المرأة الفلسطينية".

وأشارت وكالة "معا" إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف النقطة الطبية شرق البريج بقنابل الغاز ما تسبب بإصابة الطاقم الصحي العامل فيها بالاختناق.

من جانبها، استنكرت وزارة الصحة تعمد استهداف الجنود للطواقم الطبية خلال عملها شرق قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الكاملة في حمايتها وتمكينها من القيام بواجبها الإنساني.

المصدر: وكالات