العراق.. قتيلان و10 جرحى في تفجير سيارة مفخخة بالموصل

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى (شمالي العراق) مساء الجمعة، بمقتل وجرح عدة أشخاص بتفجير سيارة مفخخة داخل منطقة المثنى في الساحل الأيسر من مدينة الموصل.

وقال عقيد في الشرطة العراقية لـRT، إن "سيارة مفخخة انفجرت في حي المثنى مساء اليوم، وأوقعت قتيلين اثنين، رجل أمن وفتاة، وإصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة".

وأضاف أن سيارات الإسعاف نقلت الجرحى إلى المستشفيات.

يشار إلى أن محافظة نينوى يسودها استقرار أمني إلا أنها تشهد بين فترة وأخرى خروقا أمنية تستهدف المدنيين وعناصر الأمن.

المصدر: RT