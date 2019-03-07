وزير البترول المصري: حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

أبلغ وزير البترول المصري طارق الملا، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، خلال الاجتماع الذي جمع الرئيس المصري مع رئيس الوزراء.

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وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، إن الملا أبلغ السيسي أن ذلك تحقق من خلال الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز والتنقيب عنها وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذلك طرح وتسويق عدد من المزايدات العالمية التي أفضت إلى دخول شركة إكسون موبيل، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال البحث والاستكشاف لأول مرة في السوق المصري، فضلا عن إعادة شركة شل استثماراتها بالبحر المتوسط بعد غياب أكثر من 10 سنوات.

ووجه الرئيس المصري خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، بالاستمرار في تحديث وتطوير قطاع البترول، بالإضافة إلى تكثيف التركيز خلال الفترة المقبلة على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، وطرح أول مزايدة للتنقيب في البحر الأحمر، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وبما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة.

المصدر: المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية