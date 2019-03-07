مصدر في شرطة نينوى لـRT: ما تبقى من داعش في الموصل أفراد

أكد عقيد في قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الخميس، أن ما تبقى من تنظيم "داعش" في مدينة الموصل، أفراد وليس قيادات.

وقال المصدر الأمني لـRT إن "هناك تحركات بسيطة لعناصر في التنظيم يحاولون الاختباء بين المواطنين، لكن هؤلاء يتم الإبلاغ والقبض عليهم وفق مذكرات قضائية".

وأضاف أن "عناصر التنظيم لا يجدون فرصة للقاء بعضهم، فهم لم يعودوا جماعات أو خلايا، بل أفراد مشتتون".

وأشار العقيد إلى "محاولاتهم لتجميع قواهم لكنهم لم يجدوا الفرصة".

المصدر: RT