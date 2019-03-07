الخارجية القطرية: الحصار أثبت فاعلية الإصلاحات التي جرت في البلاد

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، إن بلادها شهدت إصلاحات سياسية ومؤسساتية منذ عام 2000، وإن الحصار أثبت نجاعة تلك الإصلاحات.

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وأضافت الخاطر في حوار على قناة "TRT Word"، يوم الثلاثاء، أن "الحصار" جاء بمثابة اختبار لمدى فاعلية تلك الإصلاحات، وتابعت: "بالفعل أعتقد أننا قد اجتزنا الاختبار (..) جميع المؤشرات تشير إلى أن دولة قطر تشهد ازدهارا مهما في جميع المجالات".

وفي حديثها عن تنظيم قطر لكأس العالم، وإمكانية مشاركة دول الحصار مثل الإمارات في تنظيم الحدث الرياضي الأهم في العالم، اعتبرت الخاطر أنه: "من الصعب الحكم على نية الإمارات بتقديم عرض للتعاون مع قطر في تنظيم كأس العالم 2022".

وجددت قولها بأن: "قطر سعت منذ البداية ليكون كأس العالم لمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بالكامل ولكل البلدان المشاركة والمستفيدة، وما زالت تلك هي الرغبة الأساسية للدوحة".

وأوضحت أنه: "بسبب الوضع الدبلوماسي الصعب، فمن الصعب تخيل كأس العالم بين قطر والإمارات".

وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها، بدأت في 5 يونيو 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

المصدر: الأناضول