 
مباشر

تونس تمدد حالة الطوارئ شهرا إضافيا

أخبار العالم العربي

تونس تمدد حالة الطوارئ شهرا إضافيا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljwa

أعلنت تونس أمس الأربعاء، التمديد شهرا إضافيا لحالة الطوارئ، التي كانت قد فرضتها في البلاد سنة 2015 عقب هجوم إرهابي استهدف قوات أمنية وسط العاصمة.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك" إن "رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قرر التمديد لحالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسيّة لمدة شهر واحد ابتداء من يوم 7 مارس 2019 إلى غاية 5 أبريل 2019، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب".

وقد لقي 12 عنصرا من الأمن الرئاسي مصرعهم في نوفمبر سنة 2015، بهجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"آلو مشفى جنيف.. أعيدوا لنا بوتفليقة ليحاسب على البيتزا"