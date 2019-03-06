مقتل وإصابة 5 من الشرطة العراقية في ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم الأربعاء عن مقتل وإصابة خمسة عناصر من الشرطة في عملية دهم وتفتيش في محافظة ديالى، شمال شرقي العراق.

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وورد في بيان للخلية أن "القوات الأمنية نفذت عملية واسعة لتعقب خلايا داعش في قضاء المقدادية بالمحافظة، وتعرضت دورية راجلة للشرطة لتفجير عبوة ناسفة ما أسفر عن مقتل منتسب وإصابة أربعة آخرين على طريق زراعي في أطراف بساتين قرية توكل شمال قضاء المقدادية".

ومطلع فبراير الماضي، لقي أحد أفراد شرطة حماية المنشآت النفطية في ديالى مصرعه وأصيب آخر في هجوم لعناصر "داعش" على نقطة تفتيش تابعة للمنشأة في المحافظة.

المصدر: RT