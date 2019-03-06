موسكو ودمشق: واشنطن أحبطت العملية الإنسانية في الركبان

اتهمت موسكو ودمشق الجانب الأمريكي بإحباط الجهود الرامية لإجلاء النازحين السوريين من مخيم الركبان في المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق.

وأشار بيان مشترك صدر عن الهيئتين التنسيقيتين الروسية والسورية لشؤون عودة اللاجئين، إلى أن الأمريكيين عبر ممارساتهم "غير البناءة" يواصلون عرقلة خطوات غير مسبوقة تتخذها الحكومة السورية لحل مشكلة مخيم الركبان وإجلاء قاطنيه، مما يؤدي لسقوط مزيد من الضحايا وتفاقم معاناة السوريين المحتجزين قسرا في منطقة الـ55 كيلومترا في التنف، الخاضعة للسيطرة الأمريكية.

وذكّر البيان بأن السلطات السورية بالتعاون مع روسيا فتحت منذ 19 فبراير ممرا إنسانيا ومعبرا للعائدين من الركبان، وقدمت الضمانات لسلامة العائدين وتسهيل استعادتهم الوثائق الثبوتية وتسوية أوضاعهم، وذلك تماشيا مع رغبة السواد الأعظم من قاطني الركبان، التي أظهرها استطلاع رأي أجرته الأمم المتحدة مع الهلال الأحمر السوري.

إقرأ المزيد

كما أشار البيان إلى أنه تم تهيئة كل الظروف اللازمة لاستقبال وإيواء النازحين في مختلف المناطق السورية من خلال توفير السكن والمواد الغذائية والخدمات الطبية والتعليمية.

وتابع البيان أنه بعد أن أرسلت السلطات السورية 6 قوافل حافلات لإجلاء النازحين، رفضت القوات الأمريكية في التنف ضمان سلامة مرور القوافل، مما أحبط العملية الإنسانية.

واتهم البيان الجانب الأمريكي أيضا بمواصلة حملة تضليل، يسعى من خلالها إلى تحميل موسكو ودمشق المسؤولية عما يحدث بالادعاء أن ظروف عودة النازحين لا تستوفي معايير الأمم المتحدة.

وذكّر البيان الولايات المتحدة مجددا بعدم جواز التذرع بالمدنيين لتبرير تواجدها العسكري غير الشرعي في سوريا، كما ندد بمحاولات تخويف المقيمين في الركبان بهدف حملهم على التراجع عن نية العودة.

ودعا البيان واشنطن لترك الشعارات الشعبوية جانبا والشروع في الخطوات العملية المتمثلة في إخلاء سبيل سكان الركبان وضمان حقهم في الخروج الحر (بلا دفع نقود) إلى ديارهم وضمان سلامة القوافل الإنسانية، كما حث الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى على كسر صمتها واتخاذ موقف واضح لتخفيف معاناة النازحين السوريين.

المصدر: وكالات