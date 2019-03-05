محافظ نينوى يطالب السلطات بالقبض على سلفه النجيفي

طالب محافظ نينوى، شمالي العراق، نوفل العاكوب، اليوم الأجهزة الأمنية بتنفيذ الأوامر الصادرة بحق المطلوبين في قضية سقوط مدينة الموصل (مركز نينوى)، ومنهم المحافظ السابق أثيل النجيفي.

وقال العاكوب في مؤتمر صحفي "على الأجهزة الأمنية تنفيذ الأوامر الصادرة بحق المطلوبين في القضية بينهم المحافظ السابق أثيل النجيفي"، مبينا أن اللجنة المختصة بالتحقيق في قضية سقوط مدينة الموصل تحت سيطرة داعش لم تستكمل عملها لغاية الآن".

وأضاف أن "سكان نينوى ينزحون مرة أخرى إلى إقليم كردستان، والتقديرات الأممية تؤكد حاجة نينوى إلى 42 مليار دولار لإعادة إعمارها"، مشيرا إلى "عدم صحة وجود مشاريع وهمية وفساد في المحافظة".

ودعا العاكوب إلى "إعادة إعمار الموصل، وتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة في إلقاء القبض على المطلوبين في قبضة سقوط الموصل من بينهم أثيل النجيفي".

المصدر: RT