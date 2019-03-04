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3 غارات جوية إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

3 غارات جوية إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة
AFP
مقاتلتان إسرائيليتان من طراز إف - 15
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شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، 3 غارات على مواقع ومرصد في الحدود الشرقية لقطاع غزة، ظهر الاثنين.

وأشارت مصادر إعلامية فلسطينية، إلى أن طائرات "أباتشي"، أطلقت 4 صواريخ على الأقل صوب المرصد دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وأدى القصف إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بالموقع الذي كان خاليا.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات على نقاط عدة تقع في مخيم المغازي، ودير البلح، وحي السناطي شرقي خانيونس.

المصدر: معا

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