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مصر.. خروج قطار عن السكة في محطة سيدي جابر بالإسكندرية

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مصر.. خروج قطار عن السكة في محطة سيدي جابر بالإسكندرية
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انحرف قطار في مصر بمحطة سيدي جابر بالإسكندرية اليوم عن القضبان فور انطلاقه من المحطة، دون أن يتسبب الحادث بأي إصابات.

وقالت هيئة السكك الحديدية، إن القطار رقم 4015 ركاب أبو قير، تأخر نتيجة سقوط عجلة إحدى العربات بمحطة سيدي جابر.

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كما أكدت الهيئة أنه عند خروج القطار عن القضبان لم تحدث أي إصابات للركاب، وأنه على الفور استقدمت آلات الرفع وسواها لإزالة آثار الحادث، وأن حركة القطارات الأخرى لم تتأثر بالحادث ومستمرة بشكل طبيعي.

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ويأتي هذا الحادث بعد أيام على حريق محطة مصر المروع، إثر اصطدام قطار بالصدادة الحديدية الموجودة على أحد أرصفة المحطة وخروجه عن القضبان، ليقتل 22 شخصا ويصاب 43 آخرون.

ويفسر الخبراء كثرة حوادث القطارات في مصر، لتقادمها بالدرجة الأولى، فضلا عن العامل البشري الذي قد يتجسد في حالات إهمال وظيفي.

المصدر: RT

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