وفاة أبو بكر يوسف أحد عمالقة الترجمة من الروسية إلى العربية

أعلن رئيس رابطة خريجي الجامعات الروسية في مصر، شريف جاد، وفاة المترجم المصري الشهير أبوبكر يوسف، عن عمر ناهز 75 عاما، بعد رحلة حافلة بالعطاء والنتاج.

وقال جاد، إن "الراحل أحد أبرز مترجمي الأدب الروسي للعربية، إذ حصل على ميدالية بوشكين عام 2012، لإسهاماته العميقة في تعريف القراء العرب بالأدب الروسي، خاصة أعمال أنطون تشيخوف، التي عرفها القراء عبر ترجماته".

وأضاف أن "المترجم الراحل أقام منذ ستينيات القرن الماضي بموسكو، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب الروسي، وقضى أغلب سنوات حياته متفرغا للعمل مترجما في دار التقدم السوفيتية للنشر، ثم انتقل إلى دار نشر "رادوغا" التي قدمت لقراء العربية في السبعينيات أغلب الأعمال الروسية".

وترجم الراحل أبوبكر يوسف، خلال مسيرته الحافلة، عشرات الكتب الأدبية الروسية إلى اللغة العربية، منها مؤلفات مختارة لبوشكين وليرمنتوف وغوغول ومكسيم غوركي وكوبرين وشولوخوف.

وأشرف أيضا، على إعادة طبع ترجمات المترجم الرائد الكبير سامي الدروبي لروايات دستويفسكي الشهيرة، وغيرها من المؤلفات الكلاسيكية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من مؤلفات الأدباء السوفيت، منهم جنكيز آيتماتوف وبيكوف وماركوف وغيرهم.

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وبخلاف الروايات والأعمال القصصية، ترجم العديد من قصائد الشعر الروسي، إذ صدرت له كتب عدة مترجمة لقصائد توتشيف وبريوسوف وبلوك، ومختارات من الشعر السوفيتي.

جدير بالذكر، أن أبو بكر يوسف أول عربي يمنحه اتحاد أدباء روسيا العضوية الشرفية عام 2000، تقديرا لإسهاماته الكبيرة في التقريب بين الثقافتين الروسية والعربية.

المصدر: وكالات