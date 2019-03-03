السلطة الفلسطينية تتحدى إسرائيل وترفع رواتب "أسر الشهداء والأسرى"

أكدت الحكومة الفلسطينية أنها ستدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى بعد رفضها استلام أموال الضرائب من إسرائيل التي اقتطعت منها قيمة ما يدفع لـ "أسر الشهداء والأسرى".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في تغريدة على تويتر: "لقد أكدنا ونؤكد أننا بالالتفاف الشعبي وبالاصطفاف حول فخامة الرئيس (محمود عباس) قادرون على تخطي الأزمة الحالية وتحصين مشروعنا الوطني".

وأضاف: "ونقول إن أول رواتب سندفعها بتوجيهات الأخ الرئيس هي رواتب الشهداء والأسرى اليوم وغدا.. وقريبا بالصبر والتعاون سنتمكن من دفع جزء من رواتب الموظفين" لكنه لم يحدد موعدا لذلك.

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ورفضت الحكومة الفلسطينية الأسبوع الماضي تسلم قيمة الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3%.

وبلغت قيمة هذه الضرائب عن شهر فبراير شباط 700 مليون شيقل (192.8 مليون دولار) خصمت إسرائيل منها 42 مليون شيقل قالت إن السلطة تدفعها للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

المصدر: رويترز