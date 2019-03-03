لأول مرة منذ سنوات.. الفلسطينيون يتوجهون من غزة لأداء مناسك العمرة عبر مصر

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء الأحد، أول أفواج المعتمرين الفلسطينيين، القادمين من غزة عبر معبر رفح استعدادا لمغادرتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

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ووصل المطار، فوج يضم نحو ألف معتمر، نقلوا من معبر رفح إلى مطار القاهرة عبر 20 حافلة، ومن المقرر نقلهم إلي الأراضي المقدسة، عبر رحلات لشركة مصر للطيران.

وأفادت شركة مصر للطيران، بتسيير 4 رحلات يوم الاثنين من كل أسبوع لنقل 1000 معتمر فلسطيني، على متن طائرتها من طراز إيرباص "330 /200"، في إطار الدور الريادي الذي تقوم به الشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وستنقل شركة مصر للطيران المعتمرين وفقا لبروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطيني، تقوم بموجبه الشركة بتسيير 56 رحلة جوية لنقل 13 ألف معتمر من دولة فلسطين، ويأتي هذا التعاون بعد توقف دام 4 سنوات، متواصلة بسبب إغلاق معبر رفح البري على الحدود بين غزة ومصر.

المصدر: RT