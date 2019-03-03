لأول مرة.. السعودية تحتضن مسابقة لرعاة البقر "الروديو"

تضمنت فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة العديد من المفاجآت للجمهور، باحتضانها فقرات جديدة تنفذ لأول مرة في المملكة، وبعضها لأول مرة في الشرق الأوسط.

ومن ضمن الفعاليات الجديدة، التي تقام لأول مرة في المهرجان ومنطقة الشرق الأوسط، انطلاق مسابقة الروديو لرعاة البقر، والتي تقدمها فرقة أمريكية تنفذ العرض لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة ما يقرب من 150 ثورا.

السعودية تنظم "تحدي الثيران" على الطريقة الإسبانية pic.twitter.com/RbIY5rMTZw — نبيل الجماعي (@nabeelAljamaey) ١ مارس ٢٠١٩

وازدحمت جماهير غزيرة راغبة في حضور عروض التحدي، التي تجرى يوميا، على أماكن بيع التذاكر لحضور فعالية تحدي ركوب الثيران، داخل قرية الفعاليات في المهرجان.

وتعد الفعالية واحدة من الرياضات الصعبة التي تعتمد على التحدي في البقاء على ظهر الحيوان أطول فترة ممكنة.

وتنظم الفرقة الأمريكية الخاصة عروض تحدي ركوب الثيران، للمرة الأولى خارج أمريكا، حضرتها حشود غفيرة من شتى الجماهير، سواء الخليجية أو الشخصيات الأجنبية، لمشاهدة فعالياتها المثيرة.

المصدر: سبق