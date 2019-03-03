5 حافلات حملت أوراق ترشح بوتفليقة إلى العهدة الـ5

وصل وفد من الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى المجلس الدستوري لتقديم أوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة 2019.

وأضاف مراسلنا أن أوراق ترشح بوتفليقة وصلت على متن خمس شاحنات.

RT

مركبات كبيرة محملة باستمارات الترشح الخاصة بالرئيس بوتفليقة تصل إلى مقر المجلس الدستوري pic.twitter.com/xrJZG792sA — EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) 3 марта 2019 г.

وذكر موقع "البلاد" الإخباري الجزائري أن عبد الغني زعلان، مدير حملة بوتفليقة الانتخابية، سيقرأ اليوم رسالة من الرئيس موجهة للأمة تتضمن قرارات مهمة وملموسة.

وأكد المجلس الدستوري في وقت سابق من اليوم أن أحكام قانون الانتخابات لا تنص على ضرورة تقديم ملف الترشح من قبل المعني شخصيا، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وكانت حملة بوتفليقة أعلنت أن رئيسها سيقدم أوراق الترشح نيابة عنه.

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وتنتهي منتصف ليل اليوم الأحد في الجزائر المهلة الدستورية أمام المترشحين لتقديم أوراق ترشحهم للانتخابات المقررة في 18 أبريل المقبل، فيما أعلن عدد من المرشحين المحتملين انسحابهم من السباق الرئاسي بينهم رئيس حزب "طلائع الحريات"، علي بن فليس، مقاطعتهم للانتخابات، على خلفية الاحتجاجات المناهضة لترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة التي عمت البلاد منذ 22 فراير الماضي.

وفي الـ 28 من أبريل المقبل تنتهي الولاية الرابعة لبوتفليقة البالغ 82 عاما الذي يحكم البلاد منذ العام 1999.

ورغم الوضع الصحي للرئيس الجزائري وتقدمه في السن، يدعوه معسكره إلى الترشح لولاية جديدة، الأمر الذي أثار سخطا شعبيا واسعا وتسبب بخروج آلاف الجزائريين إلى الشوارع.

المصدر: RT + وكالات