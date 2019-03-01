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جعجع: القضاء لم يرد قناة "LBC" لحزبنا لأسباب سياسية

أخبار العالم العربي

جعجع: القضاء لم يرد قناة
AFP JOSEPH EID
زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
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اعتبر زعيم حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، الحكم القضائي، في إبطال التعقبات بالجرائم المنسوبة لمحطة "LBC" ورئيس إدارتها بيار الضاهر، "مسيسا".

وكتب جعجع سلسلة تغريدات على "تويتر"، قال في إحداها: "تعرضنا قبل اليوم لكثير من الأحكام الجائرة ولم نتوقف"، مشيرا إلى أن الحكم "لم يرجع" القناة لحزبه "لأسباب سياسية، وليس لأسباب قانونية".

وأبطل القضاء اللبناني، الخميس، التعقبات القانونية بحق المؤسسة اللبنانية للإرسال "LBC"، ورئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر، في الدعوى المقامة من حزب القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع، بعدما شكلت ملكية القناة محور خلاف قضائي بين الطرفين منذ سنوات.

وأصدرت المحكمة قرارها في الدعوى المتعلقة بملكية المحطة و"إساءة الأمانة"، وكذلك "إبطال التعقبات بالجرائم المنسوبة للمحطة وللضاهر.. وتضمين الجهة المدعية الرسوم والنفقات القانونية"، حسب وسائل الإعلام اللبنانية.

ويطالب جعجع باستعادة حزبه ملكية القناة، ويتهم الضاهر بأنه استغل فترة حظر الحزب، ليضع يده على التلفزيون، فيما يرد الضاهر مدافعا عن نفسه، بالقول إنه "حصل على المحطة بموجب عقد بيع وشراء، وإنه استثمر في توسيعها وتطويرها".

والمؤسسة اللبنانية للإرسال، هي أول محطة تلفزيونية خاصة في لبنان أنشئت عام 1985، عندما كان حزب "القوات اللبنانية" حينه في أوج قوته العسكرية، ويتمتع بنفوذ كبير، وكانت "أل بي سي" لسنوات طويلة جدا ناطقة باسم القوات، حتى عقب انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وإلى حين حل الحزب في عام 1994، إثر دخول جعجع السجن.

المصدر: إرم + صفحة جعجع على تويتر

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