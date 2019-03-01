جعجع: القضاء لم يرد قناة "LBC" لحزبنا لأسباب سياسية

اعتبر زعيم حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، الحكم القضائي، في إبطال التعقبات بالجرائم المنسوبة لمحطة "LBC" ورئيس إدارتها بيار الضاهر، "مسيسا".

وكتب جعجع سلسلة تغريدات على "تويتر"، قال في إحداها: "تعرضنا قبل اليوم لكثير من الأحكام الجائرة ولم نتوقف"، مشيرا إلى أن الحكم "لم يرجع" القناة لحزبه "لأسباب سياسية، وليس لأسباب قانونية".

الحكم في قضية الـ"LBC" لم يكن حكماً في قضية "LBC"، بل كان حكماً على كل وطني لبناني شريف كان يواجه المجموعات الفسلطينية المسلحة التي كانت تحاول إقامة كيان بديل في لبنان. #LBC_قوات — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) ١ مارس ٢٠١٩

وأبطل القضاء اللبناني، الخميس، التعقبات القانونية بحق المؤسسة اللبنانية للإرسال "LBC"، ورئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر، في الدعوى المقامة من حزب القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع، بعدما شكلت ملكية القناة محور خلاف قضائي بين الطرفين منذ سنوات.

وأصدرت المحكمة قرارها في الدعوى المتعلقة بملكية المحطة و"إساءة الأمانة"، وكذلك "إبطال التعقبات بالجرائم المنسوبة للمحطة وللضاهر.. وتضمين الجهة المدعية الرسوم والنفقات القانونية"، حسب وسائل الإعلام اللبنانية.

تدعي القاضية أننا لا يحق لنا التملك في حين لدينا 15 نائباً و4 وزراء في الحكومة هي أعطتنا حقنا بالمكليّة لاننا نحن أسسنا الـ"LBC" ولم يحصل أي عمليّة بيع في حين أنها أعادت وسلبتنا إياه معتبرةً أن هذه القوّات ليست تلك التي أسست الـ"LBC".

(1/2)#العدالة_المسروقة — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

ويطالب جعجع باستعادة حزبه ملكية القناة، ويتهم الضاهر بأنه استغل فترة حظر الحزب، ليضع يده على التلفزيون، فيما يرد الضاهر مدافعا عن نفسه، بالقول إنه "حصل على المحطة بموجب عقد بيع وشراء، وإنه استثمر في توسيعها وتطويرها".

والمؤسسة اللبنانية للإرسال، هي أول محطة تلفزيونية خاصة في لبنان أنشئت عام 1985، عندما كان حزب "القوات اللبنانية" حينه في أوج قوته العسكرية، ويتمتع بنفوذ كبير، وكانت "أل بي سي" لسنوات طويلة جدا ناطقة باسم القوات، حتى عقب انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وإلى حين حل الحزب في عام 1994، إثر دخول جعجع السجن.

المصدر: إرم + صفحة جعجع على تويتر