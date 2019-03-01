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شاهد.. ممثلة باكستانية مشهورة تسخر من الطيار الهندي!

أخبار العالم العربي

شاهد.. ممثلة باكستانية مشهورة تسخر من الطيار الهندي!
DNA India
الممثلة الباكستانية والطيار الهندي
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نشرت الممثلة الباكستانية فينا مالك، صورة ساخرة من الطيار الهندي الذي أسر في باكستان، يوم الأربعاء الماضي بعد إسقاط طائرته الحربية.

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وتوضح الصورة التي نشرتها الممثلة على صفحتها الموثقة بالعلامة الزرقاء على موقع "تويتر"، الطيار الهندي ملفوف على شكل "هدية"، وكتبت على الصورة كلمة "مفاجأة".

 كما نشرت فينا صورة أخرى للطيار الهندي وحوله جنود، معلقة على الصورة باللغة الهندية: "لقد جئت الآن، ستتم معاملتك كضيف"، مع رمز تعبيري ساخر.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قد تعهد بالإفراج، اليوم الجمعة، عن الطيار الهندي الذي أسقطت باكستان طائرته.

المصدر: RT

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