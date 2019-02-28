السعوديتان العالقتان في هونغ كونغ تفصلهما ساعات عن الترحيل إلى المملكة!

أعلنت وكالة "رويترز" أن شقيقتين سعوديتين فرتا من السعودية، أمامهما عدة ساعات لترحيليهما من مطار هونغ كونغ في الصين، إلا إذا مددت السلطات فترة إقامتهما.

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ونقلت الوكالة الأمريكية، أن عائلة الأختين مارست بحقهما أعمال عنف، ما دفعهما للهروب إلى الصين، وذكرت أنهما ستواجهان مصيرا مجهولا إذا رحلتا للسعودية.

وتقول الفتاتان، البالغتان من العمر 18 و20 عاما واللتان لم يكشف عن هويتهما في مسعى لضمان سلامتهما، إنهما قد تواجهان الموت إذا تم ترحيلهما.

وقال مايكل فيدلر محامي الفتاتين، إنهما تأملان في منحهما تمديدا للتأشيرة لما بعد الموعد النهائي وهو اليوم الخميس 28 فبراير.

وقالت الشقيقتان في بيان أصدره المحامي: "نعيش في خوف في كل يوم نقضيه في هونغ كونغ. نريد أن نغادر إلى مكان آمن في بلد ثالث في أقرب وقت ممكن. نأمل أن يحدث هذا قريبا جدا".

ووصلت الفتاتان إلى هونغ كونغ في سبتمبر 2018 بعد أن هربتا خلال عطلة لعائلتهما السعودية في سريلانكا، وطلبتا اللجوء في بلد ثالث، وامتنعتا عن ذكره.

المصدر: رويترز