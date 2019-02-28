السعودية ترحب بقرار بريطانيا تصنيف "حزب الله" بجناحيه منظمة إرهابية

أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية عن ترحيب المملكة بقرار بريطانيا تصنيف "حزب الله" اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري، منظمة إرهابية.

وقالت المتحدثة باسم رئاسة أمن الدولة السعودية أن "المملكة تعرب عن تقديرها لجهود المملكة المتحدة في اتخاذ هذا القرار الاستراتيجي الذي يعكس حرصها الشديد على محاربة الإرهاب بكل أشكاله والتصدي للجماعات الإرهابية والأيدولوجيات المتطرفة".

وأضافت المتحدثة أن: "المملكة تحث المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة على اتخاذ مثل هذه الخطوة وتكثيف التعاون المتبادل وتعزيز التنسيق المشترك بما يكفل القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه".

وأكدت أن الرياض ستواصل وبالشراكة مع حلفائها العمل على "وقف تأثير "حزب الله" وإيران المزعزع للاستقرار" في المنطقة بما يكفل حفظ الأمن والسلم الدوليين.

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المصدر: الإخبارية السعودية