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تل أبيب: التقرير الأممي حول جرائم حرب إسرائيلية في غزة "مسرحية عبثية"

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تل أبيب: التقرير الأممي حول جرائم حرب إسرائيلية في غزة
Reuters Ronen Zvulun
عناصر للجيش الإسرائيلي
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انتقدت إسرائيل بشدة تقرير لجنة دولية مستقلة مشكلة بقرار من مجلس حقوق الإنسان الأممي، أكد أن بعض ممارسات الجيش الإسرائيلي بحق المتظاهرين الفلسطينيين في غزة قد ترقى إلى جرائم حرب.

ورفض القائم بأعمال وزارة الخارجية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، في بيان صدر عنه اليوم الخميس، بشكل قاطع تقرير اللجنة الدولية واصفا إياه بـ "مسرحية عبثية".

واتهم كاتس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"إصدار وثيقة جديدة منحازة وكاذبة ومعادية لإسرائيل"، مشددا على أنه "لا يمكن لأحد نفي حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والتزامها بحماية مواطنيها وحدودها من الهجمات العنيفة".

وأقرت اللجنة الأممية في تقريرها أن جنودا إسرائيليين انتهكوا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال تعاملهم مع "مسيرات العودة" عند حدود القطاع العام الماضي، وقد ترقى بعض هذه المخالفات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

المصدر: رويترز

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