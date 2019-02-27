وزير النقل المصري المستقيل بعد حادث محطة القطارات: "لم يجبرني أحد على الاستقالة"

علق وزير النقل المصري السابق هشام عرفات، بعد أن قدم استقالته من منصبه عقب حادث محطة مصر الكارثي، قائلا أنه قدم الاستقالة: "بوازع سياسي فقط".

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وأضاف عرفات في أول تصريح له: "لم يجبرني أحد على الاستقالة، قدمتها بوازع مسؤولية سياسية، وأجريت تحقيقا بنفسي في الحادث وقدمت نتائج أولية للمسؤولين، ولا يمكن أن أعلن عنها".

وأوضح وزير النقل المستقيل: "أريد الاطمئنان على المصابين، لأن الحادث كبير وجلل".

ورفض عرفات وصف وزارة النقل بالمنكوبة، قائلا: "كل شيء بأقدار ونخدم قطاعا عريضا من الجمهور".

ووقع حادث داخل محطة مصر للسكك الحديدية، صباح اليوم الأربعاء، إثر اصطدام القاطرة بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجها عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "خزانات البنزين".

وأدى الحادث إلى مقتل 20 شخصا، وإصابة 42 آخرين وفقا لما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

المصدر: جريدة "الجمهورية"