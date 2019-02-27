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المرصد: مقتل سوري برصاص تركي يرفع عدد ضحايا عابري الحدود إلى 421 شخصا

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المرصد: مقتل سوري برصاص تركي يرفع عدد ضحايا عابري الحدود إلى 421 شخصا
Reuters / Osman Orsal
القوات التركية على الحدود مع سوريا
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات التركية قتلت شابا سوريا حاول اجتياز الحدود عبر ريف إدلب، ما يرفع عدد القتلى السوريين بالرصاص التركي إلى 421 شخصا بينهم 75 طفلا.

وأشار المرصد السوري إلى فقدان نحو 12 مدنيا سوريا على الحدود السورية – التركية، خلال الأيام الأخيرة، أثناء محاولتهم الوصول إلى الجانب التركي.

ونقل المرصد معلومات عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن مدنيين ومن ضمنهم مهجرون من مناطق سورية أخرى، حاولوا الوصول إلى الجانب التركي عبر المناطق الحدودية مع ريف إدلب، تم تأكيد مقتل اثنين منهم، فيما لا يزال مصير البقية مجهولا. 

وأفاد المرصد نقلا عن "متنقلين" عبر الحدود السورية – التركية، بأن عمليات إطلاق النار والقتل من قبل الجندرما التركية، تجري بشكل يومي تقريبا.

كما تبين أيضا أن الكثير من الحالات تشهد فشلا في عملية التهريب، حيث يجري اعتقال المهربين وزبائنهم والتعرض لهم من قبل حرس الحدود التركية بالضرب والإهانات، بحسبما نشره المرصد السوري على موقعه الرسمي.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

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