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هيئة السكك الحديدية المصرية تكشف عن سبب الانفجار في محطة القطارات

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هيئة السكك الحديدية المصرية تكشف عن سبب الانفجار في محطة القطارات
Reuters
القاطرة عقب انفجارها
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أعلنت هيئة السكك الحديدية في مصر، أن سبب الحادث في محطة رمسيس للقطارات في القاهرة، جاء نتيجة انحدار القاطرة رقم 2302، واصطدامها بالجدار الخرساني في نهاية الرصيف رقم 6 بالمحطة.

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وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه نتيجة اصطدام القاطرة حدث عدد من الإصابات والوفيات.

وكانت هيئة السكك الحديدية المصرية، قد استبعدت فرضية الإرهاب في حادث الاصطدام وما نتج عنه من الحريق، الذي اندلع اليوم في محطة القطارات في القاهرة، والذي أسفر حتى الآن عن وقوع 24 قتيلا و50 مصابا.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر، إن "الحريق اندلع بعد انفجار خزان الوقود "تانك السولار" في قاطرة القطار بعد اصطدامها بصدادات نهاية الرصيف، وليس نتيجة عمل إرهابي".

المصدر: RT

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