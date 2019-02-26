السعودية.. شرطة الرياض تطيح بشخص تحرش بامرأة في مطعم (فيديو)

تمكنت قوات الأمن السعودية من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، وثق لحظة تحرشه بامرأة داخل مطعم بمدينة الرياض.

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن إجراءات البحث والتحري من قبل إدارة التحريات والبحث الجنائي أسفرت عن الكشف عن هوية المشتبه به والقبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة بحق كل من يخالفها، مشددة أن كل من يحاول الإخلال بالأمن وانتهاك حرمات الناس أو الاعتداء عليهم سيكون عرضة للمحاسبة والجزاء بكل حزم وصرامة.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية