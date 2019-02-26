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تشاووش أوغلو: لولا تركيا لما دافع أحد عن القدس!

أخبار العالم العربي

تشاووش أوغلو: لولا تركيا لما دافع أحد عن القدس!
Reuters Vincent Kessler
مولود تشاووش أوغلو
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أشاد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بدور بلاده حكومة وشعبا في الدفاع عن مدينة القدس، منتقدا سلوك "بعض القادة الجبناء للدول الإسلامية" في هذا الشأن.

وقال تشاووش أوغلو خلال اجتماع عُقد في أنقرة اليوم الثلاثاء، إنه لولا تركيا لما دافع أحد عن المدينة المقدسة، مضيفا: "طالما هناك قادة يهابون الولايات المتحدة وغيرها ويرتجفون أمامها، فلا يمكن لأحد الدفاع عن القدس".

وشدد وزير الخارجية التركي على أن أنقرة هي من نجح في استصدار قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة شهر ديسمبر الماضي حول القدس، رغم ممارسة الولايات المتحدة وإسرائيل الترهيب والترغيب على كافة الدول لثنيها عن التصويت لصالح القرار، منددا بـ"تقاعس بعض الدول المسلمة التي ننعتها بالكبيرة" في هذه المسألة.

المصدر: الأناضول

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