نيبينزيا: ندعو لإجلاء النازحين الراغبين بمغادرة مخيم الركبان في سوريا فورا

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى البدء فورا بإجلاء السكان الراغبين بمغادرة مخيم الركبان في سوريا، دون إضاعة الوقت في إعداد قوافل مساعدات إنسانية.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، اليوم الثلاثاء: "نقترح حلا ثابتا لقضية الركبان. ويتمثل في إجلاء كافة الراغبين من المخيم إلى المناطق التي سيختارونها".

وأضاف: "يجب البدء بتنفيذ هذه الخطة فورا، وعدم إضاعة الوقت من خلال التخطيط لإرسال قوافل مساعدات جديدة"، مضيفا أن تلك القوافل تعتبر دليلا على تجاهل القانون الإنساني في هذه المنطقة بسوريا.

وأشار المندوب الروسي إلى أن استطلاع آراء سكان مخيم الركبان، الذي أجراه خبراء الأمم المتحدة، بين أن 95 بالمئة منهم يرغبون بمغادرة المخيم، و80 بالمئة يرغبون بالعودة إلى المناطق الخاضعة للسطات السورية.

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وأكد نيبينزيا إلى أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى الوطن من الخارج منذ يوم 30 سبتمبر عام 2015 بلغ أكثر من 370 ألف شخص، مضيفا أن المركز الروسي للمصالحة في سوريا يضمن عمل 12 نقطة لاستقبال اللاجئين.

وبشأن مؤتمر المانحين الأوروبي حول سوريا، الذي من المقرر عقده في بروكسل في 12 – 14 مارس المقبل، قال نيبينزيا إن هذا المؤتمر سيكون منقوصا من دون دعوة الحكومة السورية للمشاركة فيه.

من جهته، أعلن القائم بأعمال مندوب واشنطن الدائم لدى الأمم المتحدة جوناتان كوهين عن سعي الولايات المتحدة لإرسال قافلة مساعدات جديدة إلى مخيم الركبان قبل نهاية شهر مارس المقبل.

ودعا المندوب الأمريكي موسكو ودمشق للمساعدة في إرسال هذه القافلة الجديدة وتأمين إيصال المساعدات.

المصدر: وكالات