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وزير إسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى برفقة الشرطة ومتطرفين

أخبار العالم العربي

وزير إسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى برفقة الشرطة ومتطرفين
Reuters القدس
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أفادت مراسلتنا في القدس بأن وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرييل، اقتحم اليوم المسجد الأقصى برفقة عناصر من الشرطة ومجموعة من المتطرفين.

وفي نفس السياق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أوعز بضرورة تطبيق أمر المحكمة الإسرائيلية بخصوص إغلاق مصلى باب الرحمة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب المدير العام لدائرة الأوقاف، ناجح بكيرات، وذلك تحت ذريعة مشاركتهما في إعادة افتتاح مصلى باب الرحمة إلى جانب آلاف المسلمين داخل المسجد الأقصى، بعد إغلاق دام 16 عاما من قبل السلطات الإسرائيلية.

المصدر: RT

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