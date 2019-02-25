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الحريري يعلق على القرار البريطاني بشأن "حزب الله"

أخبار العالم العربي

الحريري يعلق على القرار البريطاني بشأن
Reuters MOHAMED AZAKIR
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
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اعتبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن القرار البريطاني إدراج الجناح السياسي لـ "حزب الله" اللبناني على قائمة الإرهاب، "يخص بريطانيا ولا يخص لبنان".

وقال الحريري في تصريح لقناة DMC المصرية على هامش القمة العربية – الأوروبية في شرم الشيخ، اليوم الاثنين: "نحن نرى أن هذا الشيء يخص بريطانيا ولا يخص لبنان".

وأضاف: "ما يهمنا هو ألا تتضرر العلاقة بيننا وبين بريطانيا، وأيضا نتمنى أن ينظر إلى لبنان كلبنان وشعبه، ولذلك نرى أنه يجب أن نبقي أفضل العلاقات مع الجميع وهذا الشيء الأساس بالنسبة لمستقبل لبنان".

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وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد
بريطانيا تدرج الجناح السياسي لحزب الله اللبناني على قائمة الإرهاب

وكان وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد قد أعلن في وقت سابق عن إدراج الجناح السياسي لـ "حزب الله" على قائمة الإرهاب، علما بأن الجناح العسكري لـ "حزب الله" كان على قائمة الإرهاب البريطانية منذ سنوات. وحثت إسرائيل الاتحاد الأوروبي على الحذو حذو بريطانيا فيما يتعلق بـ "حزب الله".

المصدر: قناة dmc

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