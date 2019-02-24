 
مباشر

الرئيس الفلسطيني: التطبيع مع الدول العربية والإسلامية لن يجلب السلام والأمن لإسرائيل

أخبار العالم العربي

الرئيس الفلسطيني: التطبيع مع الدول العربية والإسلامية لن يجلب السلام والأمن لإسرائيل
Reuters / MOHAMAD TOROKMAN
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/li7m

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الحديث عن صفقة القرن أو أي خطة لا تستند إلى القرارات الدولية لن يكتب لها النجاح، ما دام لا ينتج عنها دولة فلسطينية مستقلة والقدس الشرقية عاصمتها.

وأكد عباس في كلمته أمام القمة العربية الأوروبية الأولى المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، مساء الأحد، أن محاولات الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية تطبيع علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية، لن تجلب السلام والأمن لإسرائيل.

وشدد على أن تطبيق المبادرة العربية كما وردت عام 2002 الطريق الوحيد لتحقيق السلام.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن "الإدارة الأمريكية الحالية، تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون، وفي توفير الحماية من أي مساءلة أو محاسبة، وأصبحت غير مؤهلة للعب دور الوسيط وحدها في عملية السلام، بعد كل هذه الإجراءات المعادية للحق الفلسطيني وللشرعية الدولية".

وتساءل عباس قائلا: "ألم يحن الوقت للدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك؟".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أردوغان يهاجم السيسي: أنا لا أقابل أشخاصا مثله