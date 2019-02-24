شاهد.. رصد حركة القمر الصناعي المصري الجديد والدول التي يمر فوقها!

رصدت حركة القمر الصناعي المصري الجديد إيجبت سات-إي، والذي تم إطلاقه من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان يوم 21 فبراير الجاري.

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ويتحرك القمر الصناعي المصري بسرعة كبيرة، ويمر فوق العديد من الدول، مثل تنزانيا، والسودان، ومصر، واليونان، وبولندا، والسويد.

وصُنع القمر الصناعي المصري الجديد بعد فقدان القمر القديم "إيجيبت سات-2"، الذي أطلق في أبريل 2014 لصالح الهيئة القومية للاستشعار عن بعد والإعلان عن فقدانه والسيطرة عليه في 2015.

والقمر الجديد تم الاتفاق عليه في شهر أغسطس عام 2015، حيث يعتمد على تصميم القمر السابق، وهو قمر للاستشعار عن بعد ويستطيع التصوير بشكل عالي الدقة، وتحديد الأشكال الموجودة على الأرض التي يصل بعدها حتى 1 متر، وحجم الذاكرة أكبر من حجم ذاكرة القمر القديم، وقادر على حماية نفسه حتى لا تتأثر أجهزته بأي مؤثرات خارجية.

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أما التليسكوب الذي زود القمر به فهو عالي دقة التصوير، وتسعى مصر كي يسد القمر الجديد احتياجاتها من الصور التي تساعد في رسم خطط التنمية وحفظ الحدود، وتحديد ظواهر كثيرة مثل التصحر وانتشار القنوات المائية، والمساعدة في رسم الخرائط وتخطيط المدن والقرى، وحصر المحاصيل الزراعية.

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المصدر: RT