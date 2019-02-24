أسماء الأسد تزور ريف حمص (صور)

زارت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الأحد، مجموعة من المشاريع التنموية البسيطة لعائلات في قريتي الشرقلية ومرج القطا بريف حمص وسط البلاد.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية السورية على موقع "فيسبوك" مجموعة من الصور وثقت للزيارة التي قامت بها.

ونقلت الصفحة تصريحات عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، حيث قالت: "رغم كل ظروفهم القاسية كانت إرادتهم أقوى، فابتكروا بدايات لمشاريع كانت متناهية في الصغر، كبرت بعزيمتهم يوما بعد يوم، فصانتهم من السؤال، وحفظت كرامتهم، ليأكلوا من عرق جبينهم، وتعب أيديهم، التي كانت يد "مشروعي" داعمة وحاضنة لها، لتثمر مشاريع بسيطة ناجحة حسنت من معيشة أصحابها، وبدأت تنعكس إيجابا على المجتمع القريب المحيط بهم".

كما التقت أسماء الأسد مع لجنة قرية الشرقلية بريف حمص، التي تشرف على المشاريع التي يقدمها برنامج "مشروعي" في المنطقة، بالإضافة إلى زيارتها محل جريح من القوات السورية في القرية ذاتها.

ويدير برنامج "مشروعي"، الذي يعمل بالتعاون بين وزارة الإدارة المحلية والأمانة السورية للتنمية، محفظة قروض قيمتها حاليا أكثر من 3.6 مليار ليرة سورية، موزعة على 646 صندوقا في 10 محافظات.

المصدر: الرئاسة السورية