 
مباشر

الكويت تحذر رعاياها في تركيا

أخبار العالم العربي

الكويت تحذر رعاياها في تركيا
Reuters Murad Sezer
ساحة تقسيم في اسطنبول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/li4q

دعت قنصلية الكويت في إسطنبول، اليوم الأحد، الرعايا الكويتيين في تركيا إلى توخي الحذر، وذلك على خلفية العاصفة الثلجية التي تشهدها غالبية المدن التركية.

ونقلت وكالة "كونا" للأنباء عن القنصل الكويتي في إسطنبول، محمد المحمد، دعوته الكويتين في تركيا إلى التأكد من سلامة الطرق قبل التنقل بين المدن.

كما دعا الكويتيين إلى الاتصال بخطوط الطيران ووكالات الأسفار للتأكد من عدم إلغاء رحلاتهم.

وقد اجتاحت عاصفة ثلجية، بدأت مساء أمس السبت، مدينة إسطنبول ما أدى إلى صعوبة التنقل في شوارع المدينة.

المصدر: كونا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ولاية مونتانا.. عديمة الفائدة ومعروضة للبيع بتريليون دولار!