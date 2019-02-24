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الحوثيون يتحدثون عن مقتل جنود أجانب بعملية هجومية على جبهة نجران

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الحوثيون يتحدثون عن مقتل جنود أجانب بعملية هجومية على جبهة نجران
Reuters Abduljabbar Zeyad
مسلحون حوثيون
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أعلن الحوثيون اليوم الأحد أن معارك اندلعت أمس على الحدود اليمنية - السعودية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وأن من بين القتلى 9 عسكريين أجانب.

ذكرت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين أن معارك اندلعت أمس في مختلف الجبهات خلال الـ 24 ساعة الماضية، خلفت عشرات القتلى والجرحى.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن 6 عسكريين بريطانيين و3 باكستانيين لقوا مصرعهم في عملية نوعية في محور نجران.

وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ "زلزال1" على تجمعات أخرى للجيش اليمني الذي يدعمه التحالف العربي بقيادة السعودية.

المصدر:  وكالة "سبأ" في صنعاء

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