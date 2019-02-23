بلاغ ضد ممثل مصري مشهور بسبب إهانته القضاء وموقفه من الإعدامات الأخيرة

قدم محامي مصري بلاغا للنائب العام ضد الفنان المعروف عمرو واكد بتهمة إهانة القضاء، بعد أن نشر تدوينه يهين فيها القضاء على حد قول المحامي.

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وقال المحامي في بلاغه إن: "واكد نشر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، جاء فيها أنه ضد أحكام الإعدام للبريء والمذنب واختتم التدوينة بكلمة كفاية دم".

وصرح المحامي وفقا لما قاله بأن ذلك إشارة إلى التعليق على تنفيذ حكم الإعدام في قتلة النائب العام، مضيفا أن هذا الحديث يمثل جرائم متعددة منها رفض المشكو في حقه القصاص وعقوبة الإعدام الثابتين بأحكام الدين الإسلامي.

وتابع:" يعد ذلك أيضا تعليقا على أحكام القضاء ويمثل جريمة إهانة السلطة القضائية وإشارة سياسية واضحة في مناصرة الإرهابيين من قبل المشكو في حقه ما يدعو إلى تكدير الأمن والسلم المجتمعي".

ونفذ سجن الاستئناف، حكم الإعدام شنقا في 9 متهمين مدانين بقضية "اغتيال النائب العام" المستشار هشام بركات، بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض بإقرار الحكم ضد المتهمين، وتم تخفيف الأحكام لـ17 متهما ما بين المؤبد والمشدد والبراءة.

المصدر: وكالات