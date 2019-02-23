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الجزائر.. رئيسة تحرير إذاعة حكومية تستقيل لعدم تغطية الاحتجاجات ضد بوتفليقة

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الجزائر.. رئيسة تحرير إذاعة حكومية تستقيل لعدم تغطية الاحتجاجات ضد بوتفليقة
Reuters / Ramzi Boudina
مسيرات واحتجاجات في الجزائر
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أعلنت رئيسة تحرير القناة الإذاعية الثالثة الجزائرية الصحفية مريم عبدو، السبت، استقالتها من منصبها احتجاجا على عدم تناول القناة لمظاهرات يوم الجمعة الرافضة للعهدة الخامسة لبوتفليقة.

ونشرت مريم عبدو تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيها "لقد نشر زميلي كامل منصاري اليوم: "عندما نذكر صحفيا مسؤولا عن هيئة تحرير هذا يعني تقديم الخبر في وقته وبالشكل الذي تم بموضوعية ودقة.. وحين لا نمتلك الخبر نبذل المجهود اللازم لنحصل عليه.. لكن ليس التعتيم على حدث بارز مثل مظاهرات 22 فبراير..".

وأضافت "ولهذا السبب قررت أنا مريم عبدو أن أقدم استقالتي من منصبي كرئيسة تحرير في إدارة القناة 3 بعد غد.. سأتفرغ لحصتي الإذاعية مسيرة التاريخ "Histoire En Marche".

وختمت تدوينتها قائلة "أرفض رفضا قاطعا التمسك بسلوك يدوس على القواعد الأساسية لمهنتنا النبيلة".

وأعلنت الشرطة الجزائرية السبت، أنها أوقفت أمس 41 شخصا من بين آلاف المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات الجمعة ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في شهر أبريل.

وشهدت عدة مناطق في الجزائر مسيرات واحتجاجات دون تسجيل حوادث تذكر، خاصة أن الشرطة لم تتدخل لمنعها لا سيما في العاصمة حيث يمنع أي نوع من التظاهر منذ 2001.

المصدر: فيسبوك + وكالات

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