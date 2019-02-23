بالفيديو.. ولي العهد السعودي يقبل قدم الملك سلمان قبل مغادرته لمصر

قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتقبيل قدم والده الملك سلمان بن عبد العزيز قبل مغادرته إلى مصر للمشاركة في القمة العربية الأوروبية.

فيديو..



ولي العهد يضرب مثالًا رائعًا في بر الوالدين لدى وداعه والده #خادم_الحرمين_الشريفين قبل مغادرته إلى #مصر . pic.twitter.com/xDvdHqAXfc — أخبار عاجلة (@News_Brk24) 23 февраля 2019 г.

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وتداول رواد مواقع التواصل ووسائل إعلام سعودية المقطع الذي يظهر فيه ولي العهد وهو يقبل يد وقدم الملك سلمان أثناء توديعه، حيث تسبب الفيديو في ضجة كبيرة، وأكد البعض أن ولي العهد يضرب مثالا في بر الوالدين لدى وداعه والده.

كان الملك سلمان بن عبد العزيز وصل جمهورية مصر العربية للمشاركة في القمة العربية الأوروبية، وأناب العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة.

المصدر: صدى البلد + تويتر